2026年1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』のポスタービジュアルが公開され、オープニング主題歌がsyudouの「暴露」に決定した。 参考：福士蒼汰はいつ“ラブコメ帝王”を卒業したのか？『恋仲』から“国際派俳優”への10年 本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会