「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」（以下、YSL）が親密なパートナーからの暴力（IPV）の防止と撲滅を目的に行なっているプログラム「暴力は愛じゃない（ABUSE IS NOT LOVE）」のメッセージを拡大するための取り組みとして、新論文「もしあなただったら？（What Is It Like To Be）」を発表した。【画像をもっと見る】本論文は、インスタグラム170万人以上のフォロワーを持ち、メンタルヘルス