ドイツ発のサプリメントブランド「オーソモル（orthomol）」が、ビューティドリンク「オーソモル・ビューティ（Orthomol Beauty）」（7日分 6900円、30日分 1万9500円）を12月22日に発売する。【画像をもっと見る】オーソモルはドイツで1991年に設立。サプリメント「マルチビタミン＆ミネラル」は、韓国のK-POPアイドルの愛用などで話題を集め、日本人からも支持を得て、2023年12月から日本でも展開する。オーソモル・ビュー