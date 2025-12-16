2軍公式戦に参加しているオイシックスは15日、巨人、ソフトバンクなどでプレーしたアダム・ウォーカー外野手（34）を獲得したと発表した。今季はBC神奈川で50試合に出場し18本塁打、58打点でリーグ2冠。「NPBに戻るという個人的な目標を達成するために、この決断が自分にとってのチャンスだと感じた」とコメントした。球団は前広島の松山を選手兼打撃コーチで獲得し、14日には前巨人2軍監督の桑田真澄氏のCBO就任を発表した