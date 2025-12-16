DeNAは15日、前パドレスのショーン・レイノルズ投手（27）と来季契約に合意したと発表した。単年契約で年俸90万ドル（約1億4000万円＝金額は推定）。身長2メートル3、113キロの超大型右腕で球団関係者は「先発になると思う」と明かした。最速は161キロでスイーパーが武器。昨季メジャーデビューし今季は主に救援で19試合、1敗、2ホールド、防御率5・33だった。外野手として16年ドラフト4位でパ軍入りし、マイナー通算35本塁打