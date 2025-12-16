◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断来春のクラシックも狙える“二天一流”のボディーだ。鈴木康弘元調教師（81）がG1有力候補の馬体を診断する「達眼」。第77回朝日杯FS（21日、阪神）ではリアライズシリウス、エコロアルバ、アドマイヤクワッズの3頭を1位指名した。なかでも達眼が捉えたのはマイル＆中距離の二面性を備えたリアライズシリウスの体形。二刀流の由来となった剣豪・宮本武蔵の“二天一流”を体現した2歳王者候補だ。