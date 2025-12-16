ヤクルト・石山が契約更改交渉に臨み、3000万円増の年俸1億2000万円（金額は推定）でサインした。今季は前半戦に抑えを務め42試合登板で3勝3敗14セーブ。通算104セーブと大台にも到達し「長くやらせていただき、こういう記録も獲れたのでうれしい気持ちもある」。ただ、7月に左内腹斜筋肉離れで離脱し「悔しい気持ちもある」。色紙に来季への意気込みを「色」と書き「自分の色を、色あせないように、少しでも色濃くできる