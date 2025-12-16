俳優の中村雅俊（74）が15日、都内で主演し監督も務めた映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）のトークショーを脚本の鎌田敏夫氏（88）とともに行った。青春ドラマの金字塔といわれる1975年「俺たちの旅」の50年後を描く、初の映画化。中村は、鎌田氏の“命令”で初監督に挑み「本当に大変だったけれど、今までにない経験が喜び、充実感、達成感に変わってきている。こんなに頑張ったんだから、多くの人にウソでもい