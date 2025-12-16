楽天の石井一久GMが、去就が未定となっている辰己について言及した。ポスティングシステムでの大リーグ移籍を直訴も球団は認めず、15日、申請期限を迎えた。その後、国内FA権を行使も現状、獲得に動いている球団はない。「FAでどこかに行くのなら応援しますし、残るのであれば歓迎します。気持ちの部分もあると思うんで心配」と石井GM。宣言残留を認めており「保有権があるので、しっかりと誠意のある対応はしたい」と話し