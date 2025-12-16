ソフトバンクから楽天に加入した佐藤が、楽天モバイルパークで入団会見。「楽天1年目なのでルーキーの気持ちでしっかり自分のいいところを出していけたら」と意気込んだ。6年目の今季は自己最多の104試合で打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁。自主トレで師事する古巣の山川から「鬼ほど練習したらマジでトリプルスリーいける」と太鼓判を押され「数字の目標は具体的にはないけど、化け物になりたい」と笑顔。背番号は38に決