日本ハムから巨人に加入した松浦が都内で入団会見。背番号54に決まった左腕は「左で155キロ出る人はなかなかいないと思う」とアピールした。昨年、日本ハムから同じ現役ドラフトで移籍した田中瑛は、今季リーグ3位タイの62試合登板と飛躍。「現役ドラフトには夢が詰まっている。右の瑛斗（田中）、左の慶斗（松浦）って言われるようにやっていきたい」と力強かった。