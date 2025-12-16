ヤクルトは15日、中日から自由契約となったナッシュ・ウォルターズ投手（28）を獲得したと発表した。単年で年俸50万ドル（約7800万円＝金額は推定）、背番号は58。1メートル95の長身右腕で来日1年目の今季は救援で3試合に登板し無失点で勝敗なし、2軍では33試合登板で0勝2敗、防御率3・41をマーク。球団を通じ「再び日本に戻り、スワローズでプレーできることをうれしく思う。東京での生活を楽しみにしている」とコメントし