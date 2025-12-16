◇WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者レネ・サンティアゴ（2025年12月17日両国国技館）初防衛戦がいきなり統一戦となる高見に気負いは全くない。2本のベルトを前に「モチベーションは今までで一番高い。さらに獲りたい気持ちが強くなった」と目を輝かせる。サンティアゴがSNSで高見にダイレクトメッセージを送ったことがきっかけで実現した一戦。「（最初は）めちゃくちゃ無視して