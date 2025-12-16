「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。１１月に「５０ｔｈ報知映画賞ヒストリー」で映画賞の誕生秘話を連載した内野小百美編集委員が、第５０回の節目に何を感じ、考えたのかをつづります。＊＊＊朝早く目が覚めたので、第１回表彰式が行われた東京・麹町の東條會館の前を通ってから会場に向かうことにした。昔、すぐ近くに報知の社屋があった、皇居の森を望む