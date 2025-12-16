「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。作品賞・アニメ部門を受賞した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」の外崎春雄監督、寺尾優一撮影・フィニッシング演出監督は、「真摯（しんし）に取り組んだ結果」と喜びを語った。黒いスーツに緑のネクタイの「炭治郎（主人公の竈門炭治郎）カラー」で登壇した外崎監督は「大変うれしく思います。キ