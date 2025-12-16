syudou¤¬¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.·Ù»ëÄ£¹­Êó£²·¸¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡ÖË½Ïª¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ØÅìµþP.D.·Ù»ëÄ£¹­Êó£²·¸¡Ù¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î2026Ç¯1·î´ü²Ð9¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ­¼Ô¡¦ÊóÆ»µ­¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤­¡¢¹­Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¹­Êó¤È