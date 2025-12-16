女子１００メートル障害で今年の東京世界陸上代表の田中佑美が１６日までに自身のＳＮＳを更新。ショートカット姿を披露した。インスタグラムで「バッサリ！ヘアドネーションをしました」とつづって、ショートカットになった姿をアップした。「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ