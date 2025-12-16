◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断カヴァレリッツォは前途有望な若馬らしい、りりしい立ち姿です。目と耳を左前方に集中させ、顎を引きながら適度な緊張感を持ってハミをくわえている。トモの成長に合わせて飛節も発達してほしい。