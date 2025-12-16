◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ《12回戦》同級4位・桑原拓（2025年12月17日両国国技館）2度目の世界挑戦となる桑原はやや緊張した面持ちだった。王者オラスクアガからは「凄く真剣そうな顔をしているね」と“挑発”も受けたが「メンタルもモチベーション的にも高い状態。ベルトを目の前にしてさらに気持ちが高まった」と気合十分だ。昨年5月の世界初挑戦ではユーリ阿久井に判定負け。「前