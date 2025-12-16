Ｊリーグは１５日、来年２〜６月に行う特別大会「百年構想リーグ」限定で釜本邦茂賞を創設すると発表した。男子の日本代表歴代最多の国際Ａマッチ７５得点を誇り、今年８月１０日に逝去した同氏の功績をたたえるとともに、挑戦し続けるストライカーの精神を次世代の選手たちに伝えることが目的。全カテゴリーを対象に、地域リーグラウンドとプレーオフラウンドの合計で最多得点を記録した選手に贈られる。また、プロ契約を締結