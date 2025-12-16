◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断ストームサンダーは函館デビューからすでに7回出走していますが、馬体減りは見られない。毛ヅヤも良好。立ち姿には力が入り過ぎており、チェーンシャンクを気にして耳を開き、鼻先をとがらせている。