Ｊリーグは１５日、６０クラブの代表選手による「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」を２０２６年６月１３日に国立競技場で開催すると発表した。オールスターは１７年ぶりの復活となる。「百年構想リーグ」の地域グループごとに構成された６チームによる１日開催のトーナメント方式で優勝を争う。前後半なしの１試合２０分または、３０分制で全７試合が行われる。ファン投票などで全選手が選考の対象となり、小野伸二特任理