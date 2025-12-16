今年７月にアーセナルを退団以降、フリーの状態だった冨安健洋の所属クラブがいよいよ決定する。移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者が12月15日、契約が確定したと確信した時に使うお馴染みのフレーズ「HERE WE GO」とともに、自身のSNSにこう投稿した。「冨安健洋がアヤックスへ、here we go！2026年６月までの契約で口頭合意に達した。短期契約が成立し、メディカルチェックは火曜日に予定されている。 すべて問