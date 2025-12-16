12月14日に行なわれたアヤックス対フェイエノールトは史上200試合目のデ・クラシケル。その伝統の一戦をアヤックスが２対０で制した。DFとしてフル出場し、チームの完封勝利に貢献した板倉滉は「勝てて良かった。アヤックスにとって大きな試合。その意味を練習やロッカーから感じてました」と喜んだ。フェイエノールトのエースストライカー、上田綺世をマークしたのは18歳のアーロン・バウマン。それでもキックオフ直後の空中