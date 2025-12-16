阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１５日、西宮市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、現状維持の１億円でサインした（金額は推定）。来季は４年契約の２年目となる。今季は正捕手としてリーグ優勝に貢献し、ベストナインやゴールデングラブ賞も獲得。連覇を目指す２６年は守備の勲章を追い求めていく。坂本といえば、巧みなリードと球界屈指のフレーミング技術が長所。一方で２３年も２５年も守備率は・９９７だった。近年のセ・