阪神・平田勝男２軍監督（６６）が１５日までに、大阪市内で行われたＭＢＳの特番「阪神タイガース９０周年語り継ぎたい名シーンクイズ！」（２７日後３・００）の収録に参加。入団会見に臨んだ新人選手に“キャッチボール強化”を厳命した。「もっと遠投させる。中投で強い球を投げさせる。近い距離でクイックスロー。基本なんでね。ピッチャーはすごく意識しているけど、野手もしっかり取り入れないと」と基礎練習の重要性