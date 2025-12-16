日本ハム・清水優心捕手（２９）が１５日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で契約更改交渉に臨み、４００万減の２０００万円でサインした。今季はプロ１１年目で初の１軍出場なし。「苦しい１年になった」と振り返った。来年５月で３０歳。節目の年に「今までのことを一回捨てて、新たなこと、いろんなことに挑戦していきたい」と背水の覚悟で臨む。すでに打撃面では動作解析を行い、課題克服に着手した。「１軍で１試合でも多く出ら