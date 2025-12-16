現役ドラフトでソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手（２７）が１５日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。背番号３８での再出発が決まり、大きな野望も公開。「化け物になりたい」。新天地に懸ける強い思いは人一倍だ。激戦外野を勝ち抜き、開幕スタメンを目指していく。楽天カラーのネクタイで立ったスタートラインだ。球団のイメージを問われると、「活躍したら楽天ポイントが１０万円分もらえると聞いたこと