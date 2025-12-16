東京運動アマチュア野球分科会は１５日、２５年の分科会賞に今春センバツで１９年ぶり４度目の優勝を果たした横浜を選出した。村田浩明監督（３９）は「未来の野球をもっと考えながらやっていきたい」と野球界のさらなる発展へ向けてコメント。主将としてけん引し、来年から早大に入学予定の阿部葉太外野手（３年）は「これからも記事に取り上げてもらえるような活躍をしたい」と意気込んだ。また、特別表彰に慶大・堀井哲也監