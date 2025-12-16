◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断タガノアラリアは440キロ前後の小さな馬体ですが、首差しに深みがあります。初経験となるマイル戦もこなせそうな体形。気持ちが入った顔つきをしており、体つきは細く映るほどキリッとしている。