リアライズシリウスは先週10日、Wコースで6F81秒8〜1F11秒7の好時計をマーク。騎乗した津村は「少し動きが重く見えたのは（10日の）馬場の影響もあると思う。時計的には十分でしょう。精神的に落ち着いているし、テンションの高ぶりがないのもいい」と成長を感じている。前走・新潟2歳Sは早め先頭で4馬身差圧勝。「ゲートの課題はありますが、スピードを長く持続して使えるのは強み」と無傷V3で2歳王者を見据えている。