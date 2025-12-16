デビュー2連勝でデイリー杯2歳Sを制したアドマイヤクワッズは短期放牧を挟んでの調整。大江助手は「身が詰まって、凄くパンプアップした感じがする。筋肉がしっかり乗ってきた」と成長を伝える。友道厩舎は当レースを18年アドマイヤマーズ、21年ドウデュース、昨年アドマイヤズームと3勝。「新馬戦の時からG1を意識させる動きでした。アドマイヤズーム、ドウデュースの時と変わらない手応えはあります」と自信を口にした。