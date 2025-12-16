無傷2連勝でサウジアラビアRCを制したエコロアルバは初の右回りにも不安はなさそう。田村師は「調教を見ても右回りは全く問題ないし、阪神外回りは合うと思う。素晴らしいメンバーが集まったけど、楽しみにしています」とボルテージを上げている。状態面についても「前走時より断然、良くなっている。素晴らしい動きで、見ていて楽しいね」と評価した。
