２０２２年北京五輪スノーボード男子ハーフパイプ金メダルで、２４年３月に結婚を発表した平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１５日、都内で取材に応じ、第１子誕生を明かした。「みなぎるものが、自分だけのものというよりエネルギーをもらう。新しい自分の人生が始まったなという感じ」と心境の変化を実感。続けて「今１歳ちょっと。海外に行くときに寂しくなる時も増えた。成長を実感する日々で癒やしです」とパパの