モデルで女優の桐谷美玲が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。この日36歳になった瞬間の姿を披露した。桐谷は愛犬を抱きピースサインをした写真を投稿し「36さいになった瞬間をお届けしますいつもみんなありがとう」とつづった。ネットでは祝福の声とともに「桐谷美玲かわいすぎんか」「桐谷美玲ってもう36歳なの！？全然見えない！30代なりたてぐらいだと思ってた」などの声が上がっていた。