米中主導以外の「第三の道」読売新聞社は１５日、生成ＡＩ（人工知能）の利用環境の整備に向けて、「『信頼できる生成ＡＩ』との共生に関する提言」をまとめた。国産ＡＩの開発などで国の自律性を向上させるとともに、速やかに問題に対応できる体制の整備や雇用対策、思考力や社会性を養う人材教育の構築が柱になっている。生成ＡＩの開発は米国と中国が先行しており、提言は、日本が主体性を確保できるように政府主導で自律性