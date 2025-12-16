京王杯2歳Sの覇者ダイヤモンドノットは先行力が武器。道中2番手から抜け出し、後続に3馬身差をつけた。千引助手は「デビュー時は幼い感じだったけど、夏を越して体つきが良くなった」とパワーアップを強調。初のマイルについては「分からない部分はあるけど、折り合い面に心配はないし、前走の感じなら。ルメール騎手もその辺は分かっていると思う」と期待を込めた。