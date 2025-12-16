「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で新人賞に輝いた俳優・松谷鷹也（３１）は、「本当に本当に皆さんに感謝しています」と感謝の言葉を口にした。涙がとめどなく頬を伝った。「第５０回という記念すべき年に、新人賞をいただくことができて、本当にうれしく思っています」。松谷は右手で何度も涙を拭いながら、「本当に、本