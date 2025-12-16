◇アラブ杯準決勝モロッコ３―０カタール（１５日・カタール）【ドーハ（カタール）１５日＝金川誉】カタールで開催中のアラブ杯準決勝はモロッコがＵＡＥを３―０で破り、決勝進出を決めた。前半２９分、左サイドからのクロスをＦＷカリムが打点の高いヘッドで合わせて先制。後半は元鹿島のＦＷカイオが１０番を背負ったＵＡＥに攻め込まれる時間帯もあったが、後半３９分にカウンターからＭＦマディウイのミドルシュートが相