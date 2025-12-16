古馬初対決に挑む3歳ビップデイジーは放牧先から早めに入厩して、調整を進める。高橋勝助手は「今のところ馬体重はキープしているし、少しずつ成長を感じる」と順調さをアピールした。秋2走はローズS4着、秋華賞6着と善戦。「前走は納得のできる競馬でした。レース後、引き揚げてきた鞍上（西村淳）が“少し距離が長いかな”と言っていたので」と2F短縮を歓迎した。