虎でも“Tポーズ”を決める。阪神ドラフト3位・岡城が、新入団選手発表会の壇上で、一足早く塁上パフォーマンスを披露した。「タイガースでもヒットを打てたら、塁上で“Tポーズ”をしたいなと思っています」タテジマに袖を通した初の大舞台で、さっそく“爪跡”を残した。「なんかインパクトがあることができないかなって思って3日前くらいに考えました」。行き着いた答えが、大学1年時に先輩が発案し、筑波大野球部で定着