阪神のドラフト4位・早瀬は背番号「44」に決まった。球団新人投手が付けるのは61年村上俊義以来65年ぶりで、ドラフト新人投手では初となる。虎党なら誰もが知る伝説的番号。右腕自身も「バース選手のイメージがあります」と笑い、そして頼もしく言葉を継いだ。「44は野手の番号のイメージがありますけど、それを投手で付ける。44と言えば“阪神の早瀬朔”と思ってもらえるような投手になりたいと思います」信念にもとづき、