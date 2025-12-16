阪神・育成ドラフト1位の神宮は、同じ群馬県出身で、同じ大学（東濃大北海道オホーツク）の先輩で、同じ育成入団のソフトバンク・周東の背中を追い、支配下昇格、トップクラスへの仲間入りを目指す考えを示した。最速148キロサイド右腕は「群馬でも近くはないですが…まだ会ったことがないけど、大学の先輩だし、育成でのプロ入りも一緒。日本シリーズはもちろん阪神を応援していたけど、周東さんの打席だけは複雑だった」など