阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見の壇上で、大学時代にヒットを打って塁上で行っていた「Ｔポーズ」を披露した。プロでも「Ｔポーズ」を決めることを意気込み、掲げた目標は「『１番・センター』でスタメン出場」。“打倒近本”を目指していく。初々しいタテジマ姿に愛らしい笑顔で「Ｔポーズ」を披露すると、会見場の空気が一気に和んだ。これが岡