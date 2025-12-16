十分な蓄えと年金があり、デジタル機器も使いこなす活動的な高齢の親。そんな「自立した老後」ならば、家族も安心だと考えがちです。しかし、その自信や便利さが、かえって認知症の深刻なサインを覆い隠してしまうことがあります。ある親子のケースをみていきます。父「欲しいものは通販で買う。お前の世話にはならん」「父は昔から『新しいもの好き』でした。スマホもタブレットも使いこなし、引退後は株価チェックが日課。だから