【阪神・藤川監督語録】▼頼もしい立石はホームランを2桁とか、谷端も50安打を目指してと言っていましたけど、その可能性を消さない、生かすということがこちらのチームづくりですから。既存の選手たちもいますから、そこと勝負をしてもらえたら。ポジションは、どこでも空いていますから。▼立石の外野準備を歓迎今年度、良かった選手が来年度もいいとは限りません。けが、コンディション、調子も含めて。こればかりは