長年の仕事を終え、定年を迎える瞬間は、多くの人にとって人生の節目です。「これからは好きなことができる」「毎日が日曜日」--そんな期待を抱く人も少なくありません。しかし、家庭内では「第二の人生」が始まるのは本人だけではなく、家族にとっても大きな転機となります。とくに、退職後に夫婦で過ごす時間が急増したことで、衝突が生まれるケースも増えています。「明日から、好きに過ごしていいんだよね？」中村和彦さん（仮