阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が１５日、大阪市内のホテルで行われた新人選手入団会見で、現役時代に同じ背番号「２５」を背負っていた日大ＯＢのＤｅＮＡ・村田修一２軍監督（４４）から授かった金言を生かしてプロでの飛躍を誓った。偉大なＯＢに肩を並べたい。６日に行われた「日大野球部創部１００周年パーティー」で村田氏と初めて顔を合わせ、その思いは強くなった。「オーラが違いました。ああいう