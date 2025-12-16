巨人・中川皓太投手が１５日、都内で行われた契約交渉で複数年契約を結び、６５００万増の１億５０００万円で更改した（金額は推定）。今季はチームトップの６３試合に登板し、キャリアハイの３６ホールをマーク。来季に向けて「勝ちパターンとして、決まったポジションで投げられるような立ち位置を目指して頑張りたい」と志願した。国内ＦＡ権を行使せずに残留したが、「ジャイアンツで日本一は経験していないので」と勝利の