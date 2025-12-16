現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手（２２）が１５日、都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は「５４」に決定。新調したオレンジのネクタイで会見場に登場し、「早くジャイアンツのユニホームを着て、東京ドームで野球をしたい」と心境を明かした。水野編成本部長はアマスカウト時代から松浦を高評価していたという。「リストを見せてもらったときにうちのプロ編成が全員一致で松浦君でいきましょう